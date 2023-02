Eva Luigas selgitab, miks varajased külvid ei õnnestu

Ehkki seemned on väikesed, pole need pisikesed tegelased sugugi rumalad. Isiklikust külvipraktikast võin kinnitada, et seeme teab väga hästi, mis olud ümbritsevas maailmas valitsevad. Kui ikka tingimused ei ole veel seemnetele idanemiseks sobivad, siis nad ei kavatsegi elumärki näidata, olgugi et on mulda pistetud.