Aedniku öökapiraamat | „Põhupalliaiad“

Aianduses saab rakendada erinevaid stiile: üks peab traditsioonilisel moel põldu, teine on permakultuuri või kaevamisvaba aianduse fänn ja kolmas istutab rohimisest vabanemiseks kõik taimed ühekaupa pottidesse. Kõik need stiilid on õiged ja head, peaasi et aednik ise on rahul ja salved sügisel saagist lookas. Põhupalliaianduski pole siinmail päris võõras. Ikka teame kedagi, kellel on õnnekombel õnnestunud endale hankida mõni põhupall ja ta kasvatab selles kurke või kõrvitsaid. Ehkki tundub, et mis see siis ära ei ole, võib põhupalliaiandus teadmiste nappuse tõttu ka untsu minna.