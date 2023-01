Vaata, mis pangast saab päikesepaneelide paigalduseks kõige soodsamalt laenu

Pankade kodulehekülgi uurides tuleb tõdeda, et kui mõnel on laenu saamise tingimused kenasti välja toodud, siis teisel ei leia olulisi nõudeid ka pika otsimise peale. Pankadele e-kirjaga saadetud küsimused said kõige kiiremini vastuse Bigbankist ning kõige kauem läks aega ja tuli veel uuesti üle küsida LHVst.

Bigbank Eesti juht Jonna Pechter ütles, et Bigbankil eraldi laenutoodet päikesepaneelide paigaldamiseks ei ole, aga neid saab põhimõtteliselt paigaldada remondilaenuga. „Samas on üldiselt eraldi toode tavaliselt soodsam ja seetõttu meilt tavalaenuga päikesepaneelideks väga palju rahastamist võetud ei ole. Küll on kliendid taotlenud kodulaenuga maja ehitades kulueelarve osana kohe ka raha päikesepaneelideks,“ märkis ta lisades, et selliseid taotlejaid pole siiski väga palju.