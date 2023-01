Jaanuaris külvatud püsililled hakkavad õitsema juba samal suvel

„Seemnest ise püsikuid kasvatades tuleb soodsam, kui kevadel taimi osta,“ tõi ta välja. Püsikud peavad aga erinevalt suvelilledest vastu mitmeid aastaid.. Aednik selgitas, et mesilase märk seemnepakil näitab seda, et tegu on hea meetaimega, mis meeldib ka tolmeldajatele. Selliseid taimi kasvatades saab aeda tuua rohkem tiivulisi putukaid.