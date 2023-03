Majaehituse blogi | 15aastane perepoeg ehitas ise oma tuba

Ühest küljest on mul tohutu rõõm ja uhkusetunne saavutatu üle. Kohati tundub suisa uskumatu, milline oli see maja kuue kuu eest, kui alustasime. Teisalt närib mind tõdemus, et see kõik kestab veel sama kaua, ning kohati ka süütunne, et olen oma pere pannud aastaks elama keset tohutut remonti ja ehitust.