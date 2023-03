Asu talu taastades tuli saun elumajast tunduvalt suurem

Ehitusfirma tegi korralikku tööd ning valmis sauna- ja külalistemaja, mis on väljast sama suur kui esialgu samal kohal olnud kõrvalhoone. Pinda on seal mitusada ruutmeetrit. Alumisel korrusel on suur saun, mille lavale mahub lahedalt kaheksa inimest. Kööginurga ja kaminaga saunaeesruum annab aga välja keskmise korteri elutoa ja köögi suuruse. Sealt pääseb otse avarale terrassile, kus on mõnus soojadel õhtutel istuda.