Valmista kohupiimakorbid, mis lausa sulavad suus

Kas eelistada kuiv- või presspärmi? Tegelikult ei ole vahet, kumba sa pärmitaina tegemiseks kasutad. Minu jaoks on kuivpärmi suureks plussiks see, et see säilib kauem. Muid eelistusi ei ole. Olengi kasutanud seda, mida parasjagu kodus leidub.