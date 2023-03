Võrratud võrkiirised

Aianduslikult peetakse kõige olulisemaks lüükia võrkiirist, mis pärineb Türgi kõrgmäestikest. Liigi keskmiselt sinakaslillad kuni tumesinakaslillad õied avanevad enne lehtede ilmumist. Liigile on iseloomulikud laigud välimistel õielehtedel ja õied ise on märksa suuremad kui harilikul võrkiirisel. Liigist on mitu nimelist selektsiooni, nagu ‘Lady Beatrix Stanley’, ‘Angel’s Tears’ ja ‘Major’. Levinud on ka hariliku võrkiirisega loodud hübriidid, mille puhul on saavutatud tugevamaid või uute värvidega sorte, nagu ‘Joice’, ‘Harmony’ (Eestis ja maailmas ilmselt kõige levinum sügavsinine võrkiirisesort) ja ‘George’, mis on saadud hariliku võrkiirise purpurjat vormi lüükia võrkiirisega ristates.