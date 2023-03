MÕTISKLUS | Nartsissid ja oksad õitsevad toas juba siis, kui õues on lumehanged

Nartsissid, aastaid teenimatult tulpide varju jäänud lõikelilled, hakkavad tasapisi uuesti moodi tulema. Eks nad on ka omajagu põikpäised kaunitarid – kergesti murduva varre otsas vaatab uhke õis kangekaelselt vaid ühes suunas, katsu sa teda siis väänata või suunata. Samuti on moehaiguseks saanud nartsissistliku isiksushäire diagnoos, mis väljenduvat muu hulgas haiglases enesearmastuses ja kroonilises empaatiavõime puudumises. Seesuguse suhtumise süvenemist soosib ja toetab minakeskne edevusühiskond, mis pakub aina uusi keskkondi, kus demonstreerida enese üleolekut teistest. Aga see on juba teine teema.