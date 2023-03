Noor mees elab Kütiorus enda ehitatud suitsusaunas, kus pole elektrit

Saunas pole elektrit, aga see noort meest ei häiri. Liha või kiiresti riknevaid toite, mis vajaksid jahedas säilitamist, ta ei söö. „Permapeenardel kasvatan kõik vajamineva ise ja puudu jääva tellin. Paar-kolm korda aastas satub liha ka suhu, sest sõpru külastades on ebamugav seletama hakata, et ma juba 12 aastat liha ei söö. Sauna šamottkividest ahjus saab valmistada väga maitsvaid putrusid, pajaroogi ja sütel keedetud kartuleid. Vett keedan priimusel, kui on kiiresti vaja, muidu joon leiget vett kas ingveri või sidruniga,“ täpsustab Silver