Eva Luigas soovitab: mitmeaastased ilutaimed külva esimesel võimalusel

Hinnatõus ja elukallidus jõuab tasapisi igasse eluvaldkonda, vaevalt aianduski sellest puutumata jääb. Kuid on vähe tegevusalasid, kus saab olulised vahendid endale ise pisikesest seemnest kasvatada. Lillekasvatus on õnneks just selline. Selleks et aias järjest kestlikumalt ja loodusressursse säästvamalt majandada, tasukski aina suuremat rõhku panna just püsitaimedele.