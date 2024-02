Teada on, et tillukesi seemneid paraja hõredusega peenrasse külvata on paras katsumus. Ikka kipub neid kuhugi hunnikusse pudenema ja katsu siis puntras kasvavaid pisitaimi õigel ajal harvendada. Iga kord mõtlen, et miks ma küll seemelinte varem valmis ei võinud teha.