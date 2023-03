AEDNIKU ÖÖKAPIRAAMAT / Värvid aias

See teos on julgustav teejuht nii neile, kes on taimekooslusi luues end rohkete reeglite järgimisega ummikusse mõelnud, kui ka neile, kelle loodud taimekompositsioonid on paljude kõrvaltvaatajate arvates „liiga julged, liiga värvilised või liiga valed“. Autor tutvustab istutusalade loomise puhul värvidega arvestamist ülimalt lustlikul, aga lihtsal ja arusaadaval moel ning näitab, et asi ei ole ainult õites ja nende värvis, vaid oluline on kogu taime vorm ja struktuur.

Tema õpetusi ja selgitusi toetavad rohked fotod. Kusjuures – ehkki fotonäidetes on Inglismaa kuulsad aiad, on võimalik enamikku neist taimekooslustest siinsetes tingimustes kasvatada.

On selge, et nüüdseks juba taevaseid aedu hariv aianduskorüfee suhtus aiakujundusse suure kirega ning soovis panna loovalt ja veidi isegi muretult asjasse suhtuma ka kõiki teisi aiandushuvilisi. Olgu selle kinnituseks siinkohal ära toodud paar tsitaati autori sulest.