Maakodu lugejad kirjutavad

Olen olnud pikka aega ajakirja Kodu & Aed tellija. Nüüd tellisin Maakodu ja päris palju oli lugemist. Eriti õpetlik oli Eva Luigase kirjutatu „Miks varased külvid ei õnnestu“. Sain teada, et külvid võib katta vermikuliidiga. Sama võib teha valgusidanevate taimede külviga. Olen senini vermikuliiti seganud ainult istutusmullaga. Uudiseks oli ka see, et külvimuld peab olema toitainevaene.

Urve



***

Enim meeldisid mulle õpetlikud artiklid lilledest; lumeroosidest, lumikellukestest ja kassinaerist. Sain teada, kuidas istutada ja hooldada lumeroose rõdukastis. Kindlasti tahan proovida. Selgusetuks jäi mulle, kuidas nende eest hoolitseda suvel, kui nad on rõdul päikese käes. Vist aitab nende ärakuivamist vältida mullapinnale pandud sammal. Proovin järele.

Üllatas lumikellukeste sordirohkus. Varasemast teadsin ainult, et on ühekordsed ja topeltõielised sordid. Nii nad mul aias kasvavadki. Kõige rohkem huvi pakkus aga kassinaeris ja tema võrdlus tokkroosiga. On ju tokkroos meie taluaedadest tuntud taim. Kassinaeriga aga tahan lähemalt tutvust teha. Ootan juba kevadet, et hakata imetlema esimesi varakevadisi õisi.



Helve

***

Lugusid, mis mulle selles numbris meeldisid, oli tegelikult mitu: Viljandimaale kolimise lugu, burrata valmistamise lugu ja suure huviga uurin alati ka toidurubriiki. Kui aga peaks valima selle kõige lemmikuma, siis on selleks „Tagasi kodutallu ja üleöö ülemsootskaks“. Sellised lood, kuidas äärealadel on võimalik elada ja hea tahtmise korral endale tegevust ning sobivaid väljakutseid leida, on alati inspireerivad.

Kai Põldvee-Mürk

***

Mulle pakkus kõige enam huvi lugu lumikellukestest. Olen neid kauneid lilli imetlenud ja kevadekuulutajateks pidanud. Nüüd sain teada, et on olemas sort, kes õitseb sügisel!

Ülle Kukk

***

Loen tavaliselt Maakodu kaanest kaaneni läbi, sest kogu ajakiri on huvitav. Seekord oli kõige üllatavam ja harivam artikkel lumikellukestest, võluvatest kevadekuulutajatest. Õpetlik oli ka artikkel „Kaevamisvaba aed“. Peaks katsetama!

Viive Tamm

***