Palusalude abil muutus vana aed inetust pardipojast kauniks luigeks

Selle paiga sünnilugu on Anneli pere jaoks kurva alatooniga. „Pea kogu minu suguvõsa saadeti Siberisse ja sealt naastes ei lubatud vanaemal-vanaisal enam oma kodupaika Lõuna-Eestisse tagasi minna. Uueks elukohaks määrati neile Jõgeva. Minul aga oli siin tõeline „vanaema õunapuu otsas“ lapsepõlv. Vanaema oli mulle väga kallis ja see koht on alati olnud mu turvasadam,“ tõdeb Anneli ja tunnistab, et enne ajas siin üks töö teist taga, aga mida polnud, oli silmale rõõmu pakkuv tulemus.