JURIST VASTAB | Mida teha, kui droon jälgib mind mu koduõuel?

Droon tiirutab sinu koduõuel ja sul pole aimugi selle päritolust, mõistagi tekitab see hirmu ja paanikat. Mida siis teha, kas pöörduda kohe politseisse või jälgida olukorda? Kui selline tegevus leiab aset ja seda ilma kinnisasja omaniku või jälgitava isiku loata, võib tegemist olla Eesti karistusseadustikus sätestatud kahe kuriteokoosseisuga, milleks on eraviisiline jälitustegevus ja ahistav jälitamine, või väärteoga, milleks on omavoliline sissetung piirdega alale.