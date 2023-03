Tartu botaanikaaias näeb kirevat orhideenäitust

„Päike liigub juba kõrgemalt ja tihane teeb esimesi hääleharjutusi. Paljud ihkavad esimesi õisi ja värsket rohelust. Teeme pärast koroonapausi taas kevadeootuse kergemaks ja kutsume õiteküllasele ja aroomirikkale rohekümblusele meie kasvuhoones,“ rääkis näituse korraldaja ja botaanikaaia vanemaednik Sten Mander . „Tartu Ülikooli botaanikaaia 220. juubeliaastal toimuval kaheteistkümnendal orhideenäitusel saab näha kummaliste kohastumustega käpalisi erinevatest maailmajagudest ja kasvukohtadest. On liike, mille õisi peab luubiga otsima ning ristandeid, mille esivanemad on erinevatest perekondadest. Kindlasti tasub kohale tulla igal orhideehuvilisel!“

Orhideenäituse ajal toimuvad laupäeviti, 4. ja 11. märtsil kell 13 töötoad , kus tutvustatakse orhideesid ja jagatakse nippe nende hooldamiseks. Töötuba viib läbi Anni Oja , kes on oma teadmisi täiendanud Costa Rica Lankesteri botaanikaaias, mille üheks tegutsemissuunaks on kohalike orhideede paljundamine ning nende reintrodutseerimine.