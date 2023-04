Majaehituse blogi | Tänu õues märatsenud tormile ehitasime valmis tuulekoja

Oli reede varahommik ja terve öö oli marutanud talvetorm. Hommikul ärkasime nagu ikka: kiiresti riided selga, lapsed üles, ootas lasteaed ja töö. Köögis kohvi võttes vaatasin õue, et end lumelükkamiseks vaimselt ette valmistada, aga ma ei märganud lund – hoovis vaatas hoopis vastu minu mööbel, mis viimati resideeris laotelgis. Kiire jooks õue andis kinnitust, et laotelki pole ja kogu meie elu on mööda suurt hoovi laiali paisatud. Tormituul oli lennutanud telgi koos karkassiga üle põllu asuvasse metsatukka puude otsa. Sel hetkel mõistsin, et Hiiumaa elu pole nõrkadele ning tegutsema peab rahulikult ja paanikata.