Majaehituse blogi | Tänu tormile valmis tuulekoda

Olen viimasel ajal üha vähem saarelt ära käinud ja ausalt öeldes on see mulle meeltmööda. Hiiumaal on kohe teistmoodi elutempo – täpselt selline, nagu ise valime. Hoolimata kiirest ehitusest ja justkui mitte kunagi lõppevast tööst olen viimasel kuul endale lubanud hetki looduses. Tean, et väsimus ja motivatsioonilangus kimbutab ka teisi remondituhinas inimesi, mistõttu on aeg-ajalt hea endale meelde tuletada, miks me selle teekonna ette võtsime. Olen minagi seadnud sammud metsa ja mere äärde, et meenutada, miks just Hiiumaa on minu jaoks kõige õigem koht, kus elada.