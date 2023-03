ROOSIAED | Kaagjärve peidetud pärl

Kaagjärve mõis pälvis 2018. aastal kolme Balti riiki läbivas mõisatutvustusmängus suurima üllataja tiitli. Tuntust on aidanud suurendada nii kaunis arhitektuur kui ka iga-aastased roosiaia peod. Mõni aasta tagasi hoonele pandud kiltkivikatus on Eesti Mõisate Ühenduse sõnul arhitektuurihuviliste jaoks vaatamisväärsus omaette. Kiltkivikatuse taastamine oli mõisapere austusavaldus ajaloole ja häärberi arhitektile, sest samasugune katus kattis 1860. aastal ehitatud hoonet ka mõisnike ajal.

Järjest kaunimaks muutuvad ka siseruumid. Alumine korrus on kohandatud lastelaagritele, ülemisel korrusel on hea käe ja silmaga restauraatorid kiht-kihilt esile toonud ajaloolisi mustreid ja värve ning ruumid on sisustatud vastavas stiilis. Põnevaimaks leiuks peab mõisapere vastuvõturuumi originaalsena säilinud karniiside ja mustritega lage, mis kinnistu soetamise ajal oli peidus ripplae taga.