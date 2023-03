Praegu on õige aeg talikülvata ja mulda pandud seemned lumehange viia!

Ehk olete isegi märganud, et ühtäkki ilmuvad aiamaale ei tea kust tillitaimed või tärkab maikuus kasvuhoonemullast vapper tomatitaim. Põhjus selliseks ilmutuseks on lihtne: tilliõisikus on seemned valminud, sest see on jäänud sügisel koristamata ja need on aeda laiali pudenenud. Ka on mõni tomat sügisesel saagikoristusel mulda peitunud ja seal talve üle elanud. Kui tingimused ehk mullaniiskus ja temperatuur muutuvad idanemiseks sobivaks, on seemned alustanud oma eluringi.