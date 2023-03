VIDEO | „Maakodu aiakooli“ 2. osa. Kuidas seemneid külvata?

Ehkki seemned tunduvad pisikesed ja elutud, on nad sisimas siiski väge täis ning kasvutingimuste suhtes üsna nõudlikud tegelased. Nad suvatsevad idanema hakata alles siis, kui aednik on nad õigele külvisügavusele torganud ning hoolitseb külvide eest usinalt. Ka anumaid, kuhu seemneid külvata, on palju ja nende valik sõltub sellest, kuidas tärganud pisitaimedega edasi tuleks toimetada.