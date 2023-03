Indoneeslanna kolis Balilt Eestisse, et saaks teha armsaks saanud tööd

Silver Saarva ja Sylvia Silvers siinset lumist talve ei pelga – peaasi, et süda on soe.

„Paljud naised on tulnud mu juurde nii kurbade lugudega. Tore on näha, kui nad saavad abi ja hakkavad justkui õitsema,“ ütleb Sylvia Tartu külje all asuvas uues kodus. Indoneesias valitses oht, et teda võidakse intiimteemadel nõustamise eest karistada. Seal kehtivad seksiteemal väga ranged seadused. Näiteks mullu kehtestati uus seadus, mis keelab seksi inimeste vahel, kes ei ole ametlikult abielus. Selle kohaselt on karistatav ka vabaabielus paaride intiimne suhtlus.