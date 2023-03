PÜSILILL | Unistus sinisest floksipeenrast

Tavapäraselt valgete õitega, vahel mõni roosa põõsas sekka – see oli vanasti korraliku koduaia standard, mis ei puudunud meiegi aiast. Võib-olla seetõttu, et midagi peale flokside seal ei kasvanud ja suurema osa aega haljendas peenras vaid rohelus, ei jäänud mulle sealt mingeid olulisi muljeid. Olulised olid siis hoopis köögi akna alused tumesinised ida-hüatsindid oma ebamaise lõhnaga ja päikeseliselt säravate kollaste krookuste punt kiviktaimlas suure ibeerisepuhma servas. Need meelitasid esimestel soojadel kevadpäevadel ühtviisi nii mind kui ka mesilasi. Kui sain kümneseks, kolisime uude majja. Selle aeda võeti kaasa taimed, mida kannatas ümber istutada. Valged floksid said ikka ja jälle aiaserva, raamima uut ilutaimede istutusala. Samas asukohas kasvavad nad nüüd juba üle 30 aasta ning täidavad augusti alguse päevadel aeda ja meeli oma hurmava magusa lõhnaga.