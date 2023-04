Kaevamisvaba aed | Kuidas saada saaki varem ja tavalisest rohkem

Paljud külvavad kevadel vaod ja peenrad köögiviljaseemneid täis, aga saaki hakkab tulema alles kuu aja pärast. Nii kiiresti valmib näiteks redis. Salatid, spinatid ja paksoid on koristusküpsed kahe kuu pärast, enamik kultuure on enne saagi saamist mullas isegi kolm kuud. Kui külvatud seemned hästi ei idane, lükkub ka saagiaeg edasi ning kurb on tõdeda, et tehtud töö oli asjata. Kuni otsekülvist tärganud taimed vedu võtavad, on aias palju vaba mullapinda. Ka juuli lõpus – augusti alguses, esimeste saakide valmides, jääb peenardele jälle palju vaba ruumi, mida tuleb kogu aeg rohida.