FOTOD | Pere ehitas Laulasmaale suvekodu, kus on seinasuuruse aknaga leiliruum

Kuniks neil oma suvekodu veel polnud, käisid nad vanemate juures. „Aga see pole see. Sul pole tegutsemisvabadust,“ tõdeb Päärn. Annikal oli sama tunne: tema käsi ei tõusnud ämma – kes nüüdseks on siitilmast lahkunud – peenraid rohima. „Ükskord ma näitasin pilti oma peenardest ja rohisin need enne ära. Tema aga ütles: herned on ilusad, aga peenart oleks võinud enne ikka rohida ka!“ naerab Annika, meenutades ämma kõrgeid aiapidamise standardeid.