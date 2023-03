KONKURSS | Suveparadiis Laulasmaal

„Kui me esimest korda seda kohta vaatama läksime, tulime selg ees tagasi – see oli kohutav! 3000 ruutmeetrit tuima võsa, märg ja soine pinnas, kuhu paarkümmend aastat tagasi oli keegi hakanud elumaja rajama ja seda meenutas vana, vett täis vundamendiauk. Vihma sadas, lapsed jonnisid ja olin täiesti kindel, et ma mitte kunagi sinna tagasi ei lähe,“ meenutab Annika. Päärn lisab, et kummalisel kombel polnud müügikuulutuse juures ühtegi fotot ja kui seda maaklerilt küsiti, ütles too: see poleks ju mitte midagi juurde andnud. Kõige tipuks või mine tea – võib-olla tähenduslikuks märgiks – pillas ta autovõtmed kraavi. Need õnnestus siiski välja õngitseda ja pere põgenes sealt nelja tuule poole.