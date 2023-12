MAAKODU TOP 2023 | Võrumaa mees kujundas endisest lehmalaudast imelise kodu

Võrumaalt Vaabina külast pärit Ain kuulub nende hulka, kellele peale kuldsete töökäte on antud ka kamaluga sisekujundaja annet. Kunagise laudahoone on ta niimoodi renoveerinud, et uksest sisse astujad jäävad sõna otseses mõttes tummaks – laudast pole enam jälgegi ja tundub, nagu oleksid astunud mõnda peende põhjamaisesse sisustusajakirja. Võrdlus ajakirjadega pole laest võetud – Aini renoveeritud ja kujundatud korterist on kirjutanud Rootsi populaarseim sisustusajakiri Hus & Hem.

Põhjamaine disain on Ainile südamelähedane, sest ta on aastaid elanud ja töötanud Rootsis. Kuna Ain renoveerib pööningukortereid, teab ta rääkida, et rootslastel on pööning jaotatud korterite vahel boksideks nagu meil kelder. Kui ühistu otsustab pööningu maha müüa, veetakse boksidest sodi välja, et ehitus saaks alata. Ainil on sageli privileeg hüljatud kola esimesena uurida. Ta on leidnud seinamaale, tekstiile ja isegi maha jäetud ehteid.