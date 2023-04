Võrumaa mees ehitas ja kujundas endisesse lehmalauta imelise kodu

Ei ole eriti üllatav, kui mees oskab ehitada, aga seda kohtab juba harvem, et meesterahvas mõistab ka kodu kujundada ja sisustada. Võrumaalt Vaabina külast pärit Ain kuulub nende hulka, kellele peale kuldsete töökäte on antud ka kamaluga sisekujundaja annet. Kunagise laudahoone on ta niimoodi renoveerinud, et uksest sisse astujad jäävad sõna otseses mõttes tummaks – kunagisest laudast pole enam jälgegi ja tundub, nagu oleksid astunud mõnda peende põhjamaisesse sisustusajakirja.