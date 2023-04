Võrumaa mees kujundas endisesse lehmalauta imelise kodu

Põhjamaine disain on Ainile südamelähedane, sest ta on aastaid elanud ja töötanud Rootsis. Kuna Ain renoveerib pööningukortereid, teab ta rääkida, et rootslastel on pööning jaotatud korterite vahel boksideks nagu meil kelder. Kui ühistu otsustab pööningu maha müüa, veetakse boksidest sodi välja, et ehitus saaks alata. Ainil on sageli privileeg hüljatud kola esimesena uurida. Ta on leidnud seinamaale, tekstiile ja isegi maha jäetud ehteid.