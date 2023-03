KONKURSS | Suveterrass, mis õpetas pererahva puhkama

Terrassi saamislugu jutustades alustab perenaine Ester Piht pisut varasemast ajast. „Olen linnakorterist pärit ja kui maale, samuti korterisse elama sattusin, tundus, et maal peaks inimene ikkagi oma majas elama. Seepärast me majaotsimise mõttega ringi vaatasimegi ning 16 aastat tagasi Räsna külas asuva Anni talu ostsime. Aastast 2014 elame siin püsivalt sees,“ räägib perenaine.

Kohta ostes arvasid nad esiti, et teevad enne maja, sauna ja kõrvalhooned korda ja alles siis vaatavad, kas ehitavad ka vähe korralikuma istumiskoha. „Meil oli alati puhkuse ajaks plaan, mida me sellel ajal ära tegema peame. Puhkus oli meie jaoks vaid siis korda läinud, kui olime suutnud plaani täita. Päriselt puhata me nagu ei osanudki ja ega õues niisama olla ka kusagil ei olnud. Kogu aeg tegime ajutisi istumiskohti, mida pidi pidevalt kokku korjama. Ühtäkki hakkasin mõtlema, et igasugused toredad peresündmused lähevad mööda, meie aga ei saagi mõnes ilusas kohas neid tähistada. Kui tütar hakkas ülikooli lõpetama, siis ütlesin mehele, et teeme ikka selle istumiskoha varem valmis,“ tutvustab Ester, kuidas terrassiehitus ikkagi esialgsetesse ehitusplaanidesse vahele sätiti.