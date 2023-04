Lilledest saab kokku panna elava taimepildi

Sellest inspireerituna tahan ka ise eluslooduse tuppa tuua, et teda lähemalt vaadelda. Kevadpühade ajal tõid ka meie esivanemad vähemalt pajuurbadega oksad tuppa ja sättisid sinililled samblamättaga aknale. Viimase tõuke andis mulle see, kui ajakiri Garden’s Illustrated jagas vaimustust, et sajandeid tagasi, viktoriaanlikul ajastul moes olnud pot et fleur – lõikelillede ja potitaimede koos lilleseadesse panek – läheb jälle moodi. Kerkiski silme ette „elav pilt“, kus pildiraami sisse on kokku istutatud näiteks mõned sibullilled ja potiorhideed või ronitaimed ja nende vahel mõned sibulaga tulbid või nartsissid.