MÕTISKLUS | Elavad taimepildid

Ilmselt on igaüks internetis mõne taime kohta infot otsides kohanud ajaloolisi taimeillustratsioone, mis on teadlastele iseloomulikult täpsed ja informatiivsed ning ühtlasi kompositsioonilt nii kaunid ja nauditavad, et prindi või välja ja riputa seinale. Eelmisel aastal oli Tartu botaanikaaias Madridi kuningliku botaanikaaia arhiivi kuuluvate detailsete ja otsekui muinasjutuliste taimeportreede näitus. Need valmisid 18. sajandil Lõuna-Ameerikasse korraldatud ekspeditsioonide käigus. Botaanikud ja kunstnikud üheskoos tegid küll teadust, aga taimeillustratsioonide kogust sai ainulaadne botaaniline pärand, millel on kunstiline, ajalooline ja kultuuriline väärtus.