Aednikule vajalikud uudistooted ilupuude pügamismatist kiirkompostrini

Kekkilä aia- ja suvilakomposter Kestlik+ on kergelt soojustatud uudne musta värvi komposter kõigi kõdunevate jäätmete tõhusaks kompostimiseks ja käimlajäätmete järelkompostimiseks. Kompostri kaanes on ventilatsiooniregulaator, mis tagab hea ventilatsiooni. Valmistatud Soomes 100% taaskasutatud materjalist. Maht 310 l. Kekkila.ee

Substral® Perfomance Organics™ on uus looduslike ja 100% taimsete väetiste tootesari. Väetised on taimede jaoks kergesti omastatavad, kiire ja tõhusa toimega. Koostises olev N-Max-Formel annab nähtava tulemuse juba 7 päeva pärast. Tootesarjas on vedelväetistena dekoratiivtaimede ja suvelillede, toa-, rõdu- ja aiataimede ning marja-, puu- ja köögiviljade väetis. Granuleeritud kujul on marja- ja puuviljaväetis ning aia üldväetis.