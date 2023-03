Eva Luigas: On mida oodata!

Kuna olin sügisel aias ette võtnud suuremat sorti ümberistutusi, oli tore avastada taimekesi siin-seal uutes kohtades tärkamast. Nad elasid talve üle! Kujutan juba ette, kui ägedad need uuendatud peenrad mul suvel välja näevad. Et efekt oleks täielik, talikülvasin massiliselt oma lemmiksuvelilli – mitut sorti pruudisõlgi ja kosmoseid ning argentiina raudürte. Pikin neid hiljem pundikaupa peenardele püsikute vahele suvist särtsu andma.

Mind ei heiduta isegi tõsiasi, et metskits oli mu kauni suurelehise hortensia julmalt ära püganud. Heakene küll, ju tal oli nälg. Õnneks said kõik sammasõunapuud, mida kitsed eelmisel aastal kõvasti rappisid, sügisel kaitsvad võrgud ümber ja suure tõenäosusega näen sel kevadel nende õitsemist ja hiljem ka tihedalt tüve ligi hoidvaid punapõskseid õunu. See vaatepilt on ootamist väärt!