Maakad remondivad | Kuidas me rajasime toetuse abiga puurkaevu

Toetust saab veevärgi või kanalisatsiooni, elektrisüsteemide või ligipääsetava juurdepääsutee rajamiseks. Seega on just paras aeg jagada kogemust, kuidas meie hoovile saabus puurkaev (loe: piiramatus koguses puhast joogivett). Oleme selle kohta saanud hästi palju küsimusi ja kahju oleks neid praktilisi teadmisi vaid enda teada jätta. Ühtlasi on see suur põhjus tähistada, sest oleme siin varemgi enda veeprobleemidest kirjutanud. Meie jaoks tähendab puurkaev lõputut õnne, kuna nüüd pole enam augustist detsembrini vaja kaaluda, millal pesu pesta, või õhtul avastada, et kraanist ei tule enam tilkagi.

Kui sul on mõni mälestus lapsepõlvest või kellegi maakodust, kus tõmmati kaevust pangega vett välja, siis ilmselt oli tegemist salvkaevuga. Puurkaev näeb tõenäoliselt välja nagu maapinnast välja turritav 15–20 cm laiune toru, millel on kaas peal. Ütlen „tõenäoliselt“ just seetõttu, et ega mina ka tegelikult just suurim kaevuspetsialist ei ole ja võib olla üsna kindel, et erinevaid kaevutüüpe on veel.