MAAKAD REMONDIVAD | Kuidas toetuse abiga puurkaevu rajada

Kui sul on mõni mälestus lapsepõlvest või kellegi maakodust, kus tõmmati kaevust pangega vett välja, siis ilmselt oli tegemist salvkaevuga. Puurkaev näeb tõenäoliselt välja nagu maapinnast välja turritav 15–20 cm laiune toru, millel on kaas peal. Ütlen „tõenäoliselt“ just seetõttu, et ega mina ka tegelikult just suurim kaevuspetsialist ei ole ja võib olla üsna kindel, et erinevaid kaevutüüpe on veel.