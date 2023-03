VIDEO | „Maakodu aiakooli“ 4. osa. Eva Luigas selgitab, kuidas noortaimedest õitsev ampel kasvatada

Ilusate amplite saamiseks on aiaomanikul mitu võimalust – kas oodata, kuni need aiakeskustesse müügile tulevad, koostada ampel ise ettekasvatatud suvelilledest või näha natuke rohkem vaeva ja kujundada ning kasvatada sobivas toonis ampel endale juurdunud taimepistikutest. See viimane võimalus kogub järjest enam populaarsust ning mis seal salata, on ka kõige odavam viis endale õitsvaid aiakaunistusi saada. Selleks aga, et pisikesest taimehakatisest hästi harunenud ja lopsakas suvelill saada, on vaja nende eest õigesti hoolt kanda.