Kaaslane / Ostetud majaga saime kaasa hüljatud koera

Alustuseks pean brutaalse aususega kinnitama, et me ei ole üldse mingid suured koerainimesed. Jah, meie meespere arvab end olevat koeraarmastajad, kuid seda seni, kuni need elavad kellegi teise kodus. Mina pole küll loomade vastane, kuid isiklikult pole ka kunagi koertega mingit sügavat sidet tundud. Oleme aja jooksul paarile isendile ka ajutist kodu pakkunud, kuid need kogemused on olnud pigem keerulised. Seetõttu ei näinud mina meie elus enam küll ette aega, mil läheksime perega rõõmsalt endale koera võtma. Kuid elul olid hoopis teised plaanid.