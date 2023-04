Täiskuu ajal näevad inimesed selgemini ja ilmsiks tulevad vanad patuteod

Talvine täiskuu on meil eriline, sest tõuseb südaööl päikesest kõrgemale, seda alates sügisesest pööripäevast septembri lõpul. Kõige kõrgemale jõuab detsembri-jaanuari täiskuu, järgmised täiskuud veebruaris ja märtsis on juba madalamal. Peale kevadist pööripäeva märtsis on talve ja Kuu ülemvõim murtud – sellest alates ei suuda kuu enam tõusta taevas kõrgemale kui Päike.

Seepärast on see täiskuu ülestõusmispüha ehk lihavõtte ajaks. Paljudel rahvastel on see talvest ja külmast võitu saamise pühaks, järgmised täiskuud ei too enam öödesse kõledust ja jäisust.