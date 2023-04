Vaheta liigne taim vajaliku vastu

Ümberpööratud olukord on püsililledega, mis kipuvad aastatega nii suureks kasvama, et osa tuleb välja kaevata. Ei raatsi kuidagi oma aia asukaid komposti viia ja siin on appi tulnud taimevahetus. Aastate jooksul olen seeläbi kohtunud kümnete toredate aiaomanikega ja vahetanud endal üle jäänud taimed mõne sellise vastu, mida mul varem ei olnud. Aga vahetuskraamiks on toodud ka šokolaadi, enda keedetud moosi ja naabertänavast lükkas üks naine kohale lausa aiakärutäie sõelutud komposti!

Taimevahetus on mõlemale poolele kasulik – saad endale liigse vahetada millegi vajamineva vastu ja kuhjaga häid emotsioone pealekauba. Uue aia omanikul on aga niimoodi võimalik vähendada aia taimestamise kulusid, kui kõiki püsikuid ei pea aianduskeskusest ostma.

Suur istutusaeg on käes. Kui teile tundub aias ringi vaadates, et osa taimi vajaks välja kaevamist või vastupidi, tahaksite midagi juurde, siis ärge häbenege ja rääkige sellest naabri, sõbra või kolleegiga. Võib selguda, nagu juhtus minu puhul, et neil on just soovitud taim üle ja visataks muidu ära.