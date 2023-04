Räpinas toodetakse metsaistikuid, mis kasvatavad 50 aasta jooksul kaks raieringi palke

Eestis saavadki esimesed hübriidhaava istandikud nii vanaks, nii et nüüd on võimalik sealt esimene ring palke lõigata. Soomes on hübriidhaaba kauem kasvatatud ja sealne kogemus näitab, et pärast esimest raiet kasvab juurevõsust asemele uus puu, mis saab raieküpseks 20 aastaga. Nii et korra istutad ja lõikad aja jooksul mitu saaki.