VIDEO | Maakodu aiakooli 6. osa. Kuidas kasvatada kuivast juuremugulast lopsakas taim?

Uute ilutaimede saamiseks on mitu võimalust. Saab osta uue potitaime, aga taime võib ka seemnest või beebitaimest kasvatada. Lisaks on üks võimalus veel – need on kevadhooajal müüki tulevad sibulad- mugulad-juurikad, millest samuti saab toredaid ilutaimi kasvatada.