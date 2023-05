Kivisel aiamaal vähelevinud marju kasvatav naine: „Iga asi, mille istutan, peab olema söödav“

Põhjus, miks Greta põllumajandust iluaiandusele eelistas, oli puhtalt pragmaatiline. „Mul on põhimõte, et iga asi, mille ma istutan, peab olema söödav, vaid siis on mingi mõte kasvatamisel sees. Mina tahtsin ebaküdooniaid kasvatada, sest need maitsevad mulle. Varem ostsin igal sügisel ühest talust neid 20 kilo kaupa. See kogus kulus meil oma pere tarbeks ära – pistsin viilud suhkruga sügavkülma, isegi likööri tegin,“ meenutab Greta. Kui aga ebaküdooniate hind taevasse kerkis, otsustati perega, et mõistlik oleks neid ise kasvatada. Greta oli kõik seemned, mis varem vilju puhastades üle jäid, kokku kogunud ja külis need nüüd maha. Paraku midagi neist esialgu ei tärganud.