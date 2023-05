KONKURSS / Kivise aiamaa kasulikud viljad

Ehkki alguses plaanis Greta osta vaid nädalavahetuse puhkekohta, vaatas ta potentsiaalseid maakohti kohe selle pilguga, et vajaduse korral saaks pikemalt paigal olla. Klassikalist iluaeda Lendermaal polnud ja seda Greta maakodu tingimuseks ei seadnudki. Tema unistas hoopis põllumaast, aga sai lõpuks talukoha, millel oli vana amortiseerunud elumaja ja vähe uuemal ajal püstitatud palksaun. Sauna nad oma elamise sisse seadsidki. Saunas on Greta perele just parasjagu ruumi, sest maal viibitakse niikuinii suurem osa valgest ajast õues. Maja kütab õhksoojuspump, peale selle on ka elektriküte ja väike kamin. Päikesepaneelid toodavad suvisel ajal nii palju energiat, et võrgust peab seda juurde ostma ainult sügisest kevadeni.