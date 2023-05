Putukafriigi päevaraamat. Elust aias koos putukatega

Linnastunud inimene, isegi kui tal on oma aialapp, putukatest-mutukatest suurt lugu ei pea. Vast ainult kimalased, paksu karvase tagumikuga sumisejad, oskavad varakevadel oma uimase lennuga linnainimese heldima panna. Ülejäänud lendavad, roomavad ja ronivad pisielukad tekitavad paljudes pigem õudust. Kui siis mõni neist – näiteks lehetäi – on end aedniku roosinupule taimemahla imema sättinud, võib see vaatepilt nõrgema närviga roosikasvataja minestuse äärele viia.

Viio Aitsam on hoopis teisest puust aiaomanik – tema ainult kõiksugu mutukaid oma aias näha tahakski. Ühes käes fotokas ja teise kaenla all hunnik määrajaid, nii ta aias pidevalt ringi luusib. Et neid tegelasi oma maalapile meelitada, on ta Margusele, oma kultuuriajakirjanikust elukaaslasele, seadnud niitmistööks kindlad piirid. Tulemus on, et nende pere aed on nii taimede kui ka muu eluslooduse poolest liigirohke. Saaki ja silmailu jagub nii inimesele kui ka kõigile teistele asjast huvitatud tegelastele.