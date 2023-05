Luksuslik Taagepera loss koos uhke spaaga kuulub Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenbergi maakodu juurde

Ehkki Ingrid on oma elus näinud igasuguseid aegu, arvab ta siiralt, et saatus on teda hellitanud. „Ma olen viimased 30 aastat teinud ajakirjanikutööd. Juhtinud erinevaid väljaandeid, mis kirjutavad sellest, mida teevad meie kohalikud kuulsused oma glamuurses elus. Ja siis, mõned aastad tagasi, kohtusin ma täiesti ootamatult inimesega, kes pakkus mulle oma kätt ja südant. Pisut hiljem selgus, et ka lossiproua kohta. Glamuur jõudis lõpuks ka minu isiklikku ellu!“ meenutab Ingrid naerdes, kuidas ta elu ühtäkki uue suuna sai.