Lugeja kirjutab

Põnevat lugemist oli palju, alustades vana lauda imelisest ümbersünnist – no milline energia ja hea silm! Meeldisid ka Laulasmaa suvila lugu, suveterrassi lugu jpm.

Tomatitaimede kastmise kogemustest oli ka huvitav lugeda – et kes kuidas kastab. Suveretseptid ajasid suu vett jooksma. No tegelikult lugesin lihtsalt otsast lõpuni järjest läbi. Väga inspireeriv ja ilus ajakirjanumber!

Minu lemmiklooks oli „Meie uus seiklus Hiiumaal“. Tegus ja rõõmus perekond, vaatan põnevusega nende tegemisi ka Youtube’ist „Majast koduks“. Kõik valmib kiiresti ja on ilus, samas lihtne ja mitte üle pakutud. Pererahvas annab häid nippe, kuidas ehitusel ja toiduvarude hankimisel raha säästa. Tublid, edu!

Väga hea ülevaade oli varjuaia ja sinna sobivate taimede kohta – mulle oli see väga õpetlik. Üllatav oli ka siniste flokside mitmekülgsus ja lugu lehtkapsast. Olen ka ise seda taime kasvatanud, kuid selle taime erinevusi nii lehe kui värvi järgi ja liigirohkust ei osanud aimata. Lugemist jätkub kauemaks. Helve Liivrand

Meeldis lugu suveterrassist, mis õpetas pererahva puhkama. Terrass on ehitatud taaskasutatud materjalist ja väga sümpatiseeris vanade esemete uuele elule äratamine.

Enim meeldis artikkel „Vana lauda imeline ümbersünd“. Mind huvitab kõik see, kuidas vanast uut teha, ja otsin ideid, millest kinni haarata. Mõnikord on mingi lahe asi endal nina all, aga ei tule head mõtet, mida sellest teha võiks.