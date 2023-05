FOTOD | Keukenhofi sibullillefestivalil laiub vaimustav õiemeri

Juba enne Keuhenhofi pärale jõudmist saab huviline aimu lillefestivali mastaapidest ja sellest, et Holland on maailma suurim lillesibulate kasvataja. Mida lähemale Amsterdamist Lille piirkonnale jõuda, seda rohkem laiub ümbritsevatel maastikel sibullillepõlde, millel kevadsoojuse edenedes jääb silma üha intensiivsemate värvidega põllusiile. Vaatepilt meenutab eestlasele vaheldumisi Kihnu, Ruhnu ja Muhu triibuseelikute mustreid. On ilmselge, et pea kõigi hollandlaste süda tuksub kevaditi sibullillede õitsemise rütmis.