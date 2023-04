Uued vaarika- ja maasikasordid üllatavad huvitavat värvi õite ja viljadega

Osa taasviljuvaid vaarikaid on kollaste marjadega.

Vanemate kuslapuusortide marjadel on kibe kõrvalmaitse, kuid uutel sortidel seda viga pole. „Ostsin 30 aastat tagasi kuslapuu ja olin väga skeptiline uute sortide osas,“ tunnistas Juhani. Kuni Poola istanduses käies õnnestus maitsta Kanadast pärit sordi marju, mis olid mõnusalt vürtsikad ja magusad. Nüüd on ta arvamusel, et igas aias võiks kasvada paar söödava kuslapuu põõsast.